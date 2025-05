video suggerito

Incendiata l’auto di Davide Barzan, consulente della nuora di Pierina: “È doloso, odio mediatico contro di me” L’auto di Davide Barzan, il consulente criminalista dello studio che difende Manuela Bianchi nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli (trovata morta il 3 ottobre 2023 a Rimini), è stata data alle fiamme nella notte. “Non si esclude alcuna pista, contro di me campagna mediatica d’odio”, ha detto l’uomo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

Nella foto: Davide Barzan, l'auto data alle fiamme, Manuela Bianchi.

L'auto di Davide Barzan, il consulente criminalista dello studio che difende Manuela Bianchi nel caso dell'omicidio della suocera, Pierina Paganelli (trovata morta il 3 ottobre 2023 in una garage di via del Ciclamino, a Rimini), è stata data alle fiamme nella notte.

L'incendio, appiccato nel viale sotto l'abitazione del consulente, a Riccione, hanno interessato anche i cassonetti della nettezza urbana e un'altra vettura. Il veicolo del consulente è andato completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rimini che hanno spento il rogo, scoppiato intorno all'1 di notte. Sembra che sia scaturito dai cassonetti, per poi propagarsi alle vetture parcheggiate. Al momento, tuttavia, non è chiaro se sia stato un gesto diretto e preciso nei confronti del consulente o un atto vandalico senza una specifica matrice.

Il consulente, a quanto si apprende, ha già formalizzato la denuncia ai carabinieri di Riccione, la Procura di Rimini ha disposto il sequestro delle due auto incendiate e il censimento di tutte le telecamere di videosorveglianza della zona, che saranno vagliate dagli investigatori.

"Ringrazio la Procura della Repubblica competente di Rimini, che ha disposto immediatamente il sequestro dell’autovettura", ha detto Barzan a Fanpage.it.

"Esprimo inoltre la mia gratitudine alla Legione Carabinieri Emilia-Romagna, Compagnia di Riccione – Nucleo Operativo Radiomobile, Sezione Operativa, nella persona del Tenente Tagliaferri", ha aggiunto il consulente criminalista.

"L’incendio è di natura dolosa e al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Non posso fare a meno di sottolineare come tale gesto possa anche essere il risultato di una campagna mediatica d’odio nei miei confronti", ha spiegato ancora.

Per l'omicidio dell'anziana c'è un unico indagato, il 35enne senegalese Louis Dassilva, ex amante di Bianchi (accusata di favoreggiamento) e vicino di casa della vittima. L'uomo è in carcere dal 16 luglio. Alcune settimane fa le indagini sul caso sono state chiuse, è attesa la richiesta di rinvio a giudizio.