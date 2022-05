In ospedale le consegnano un altro defunto e scopre che il padre stava per essere cremato Fortunatamente con una serie di chiamate alle pompe funebri incaricate dalla famiglia dell’altro defunto, che non si era accorta di niente, si è riusciti a fermare la cremazione in tempo.

Dopo essere stata avvertita del decesso dell'anziano padre in ospedale, aveva subito contattato l'impresa di pompe funebri per prendere in consegna il corpo del padre ma all'arrivo nel nosocomio, il giorno successivo, ha scoperto che quello non era il padre ma un altro uomo e che invece la salma del genitore, dopo un funerale già svolto, era in viaggio verso un'altra regione per la cremazione. È l'assurda vicenda denunciata da una donna siciliana che ora si è rivolta alla polizia per capire cosa sia accaduto e cosa abbia portato allo scambio di salme.

L'episodio vede come teatro l'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, sulla costa occidentale dell'Isola. Il padre della donna era morto giovedì scorso a causa di un aneurisma all’aorta. All'arrivo in ospedale della figlia e delle pompe funebri il giorno dopo, "gli addetti non riuscivano a trovare la salma" e al posto di quella del genitore, "veniva consegnata quella di un altro defunto" ha raccontato l'avvocato della signora.

A questo punto sono state chieste spiegazioni e la direzione sanitaria, che "dopo alcune ricerche", afferma la donna, "confermava che era avvenuto uno scambio di salme". Dopo l'arrivo della polizia, "si è scoperto – continua la figlia – che la salma di mio padre era stata prelevata il pomeriggio del giorno precedente ed era stata portata a Paceco dove era stato celebrato il funerale e si trovava già in viaggio per la Calabria dove sarebbe avvenuta la cremazione".

Fortunatamente con una serie di chiamate alle pompe funebri incaricate dalla famiglia dell'altro defunto, che non si era accorta di niente, si è riusciti a fermare la cremazione in tempo. "La stessa direzione sanitaria dopo essersi messa in contatto con l'agenzia funebre che aveva preso mio padre ha fatto tornare indietro la salma" ha spiegato la donna che finalmente ha potuto fare il funerale al genitore anche se in notevole ritardo rispetto al previsto.