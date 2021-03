"Siamo alla svolta, è il miracolo del vaccino". Queste le parole di Ilaria Capua, direttrice dell'UF One Health Center, che fotografa così il momento dell'epidemia di coronavirus a Dì Martedì su La7. "E' arrivata la variante inglese e sta succedendo quello che immaginavamo, ma arrivano bellissime notizie e siamo ad un punto di svolta. Stiamo vedendo il miracolo del vaccino, non ci sono virologi che possono essere più convincenti di quello che sta accadendo in Regno Unito, in Israele, negli Stati Uniti. Il numero dei decessi è crollato, anche in Italia calano i ricoveri. Dobbiamo stringere i denti per due mesi", dice la scienziata a Di Martedì. "Dobbiamo stringere i denti e vaccinare, vaccinare, vaccinare. Il vaccino è un miracolo, una grande vittoria della scienza. Si è lavorato giorno e notte, ora ci siamo", aggiunge. "Quando le persone di età elevata saranno vaccinate, gli ospedali si svuoteranno e la vita potrà ripartire".

Bisogna tenere a bada le varianti del covid e limitare il contagio, aggiunge ancora Ilaria Capua alla trasmissione su LA7. "Noi dobbiamo capire che ci sono varianti del coronavirus sotto il microscopio, stiamo cercando di capire che caratteristiche abbiano. Noi dobbiamo solo continuare a comportarci come ci comportavamo prima. Il virus per sopravvivere si ‘camuffa' con piccoli cambiamenti", dice ancora.

Quanto servono le chiusure? Questo il commento dell'esperta virologa e direttrice del Centro di Eccellenza One Health dell'Università della Florida alla trasmissione tv: "Ci sono categorie che sono ad alto rischio, ad esempio, non posso andare a cena con la mascherina".