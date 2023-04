Il team di Backstair di Fanpage.it vince il premio Ussi 2022 per il giornalismo sportivo Backstair, il team investigativo di Fanpage.it vince il premio Ussi 2022 dedicato alle eccellenze nel campo del giornalismo sportivo con un’inchiesta sotto copertura sulla tratta dei “baby calciatori” che arrivano in Italia dall’Africa.

A cura di Redazione

Il team Backstair di Fanpage.it ha ricevuto il premio Ussi – Unione Stampa Sportiva Italiana “Lo Sport e chi lo racconta” con il lavoro “La tratta dei baby calciatori africani in Italia: il lato oscuro del calcio non è solo in Qatar”, pubblicato lo scorso 22 novembre. Il premio dedicato all'eccellenza della cronaca sportiva in Italia è organizzato dall'Unione Stampa Sportiva Italiana e vede la partecipazione anche dell'Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale Stampa Italiana, dell'AIPS (International Sports Press Association), del CONI e Sport e Salute.

L'unità d'inchiesta sotto copertura di Fanpage.it è risultata prima classificata nella categoria “Under 40 carta stampata e web” nel premio quest’anno intitolato alla memoria del giornalista sportivo Elio Trifari, venuto a mancare nel 2021. L’inchiesta realizzata da Backstair indaga il fenomeno dei baby calciatori che dall’Africa occidentale raggiungono l’Europa con la promessa di giocare nei club più prestigiosi. L’indagine sotto copertura ha raccontato chi gestisce il business milionario che lucra sulla pelle di giovani atleti e che si consuma nell’indifferenza del mondo occidentale.

A ritirare il premio è stata Cristiana Mastronicola, che ha presenziato alla cerimonia di premiazione presso la Sala Stampa della Regione Lombardia, a Milano. A premiare la giornalista di Fanpage.it è stato il presidente di Ussi, Gianfranco Coppola, insieme al presidente dell’AIPS Gianni Merlo, il presidente di GLGS-Ussi (Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi) Gabriele Tacchini e l’assessora allo Sport e il Sottosegretario Sport e Giovani ed ex sciatrice Lara Magoni.

Backstair ha ricevuto il premio nella prima sezione “under 40 carta stampata e web”, il secondo posto è andato a Francesco Pietrella (Sportweek) con “Ho visto Kvaradona” e il terzo a Antonio La Morte con “Khadija Jaafari, il grande sogno della baby campionessa del film Californie”. A completare la cinquina Giorgio Marota (Corriere delle Sport-Stadio) con “Riecco i giochi dell’Italia” e Sergio Arcobelli (il Giornale) con “Italia, il curling è d’oro Stefania e Amos rifanno la storia dello sport”. Premiati, tra gli altri, lo storico volto dello sport della Rai Marco Civoli, la giornalista di Sport Mediaset Lucia Blini.