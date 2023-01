Il suo cane la salva da un tentativo di suicidio, la storia di Federica Ooyen: “Cosa mi sarei persa” Il suo cane Korin l’ha salvata da un tentativo di suicidio nel 2018. Dopo il ricovero volontario in una clinica psichiatrica, Federica Ooyen ha deciso di raccontare la sua storia in un libro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nel 2018 aveva pensato al suicidio sul balcone di casa accanto al suo cane Korin. Sul terrazzo della sua abitazione aveva pensato a lungo di buttarsi, scavalcando con il piede destro la balaustra. Il cane, capito al volo cosa stava per fare Federica Ooyen, le aveva afferrato una gamba con i denti e l'aveva tirata giù. Dall'esperienza è nato un libro, "Cosa mi sarei persa", pubblicato da Giacovelli Editore. Nel volume, Federica ha raccontato la sua storia di depressione, nascosta al mondo esterno per tanto tempo.

Dopo il tentativo di suicidio, Federica è stata ricoverata in una clinica psichiatrica di Firenze. "Ho preso la decisione spontaneamente – ha spiegato in una lunga intervista al quotidiano Il Secolo XIX -. Volevo proteggermi da me stessa. Nel libro parlo di vita, non di salute mentale in generale. Volevo parlare delle cose di tutti i giorni: amore, relazioni umane, quotidianità, crescita, cambiamento e anche di sofferenza".

Federica Ooyen e la cagnolina Korin

La scelta di raccontare quella sera del 2018 in un libro è stata, spiega, la diretta conseguenza della sua volontà di "aiutare gli altri, in particolare i giovani, a convivere col dolore". "Tutti vogliono cancellare il dolore, andare avanti come se non esistesse, invece penso sia importante farci i conti. La vita dopo è meritevole di essere vissuta e sorprende sempre, nonostante tutto".

Korin

Ad aiutare Federica nella realizzazione del libro, i messaggi ricevuti tra il 2020 e il 2021 dopo aver avviato un progetto di sensibilizzazione sul tema della salute mentale. Da qui ha deciso di ripartire, diventando scrittrice e iniziando a guardare alla vita con occhi diversi. Ooyen ha infatti ripreso a viaggiare, sua grande passione, e a vedere gli amici di sempre. Con lei, la sua fedele compagna Korin che nel 2018 le ha impedito di compiere un gesto estremo riportandola alla realtà e spingendola a iniziare la terapia.