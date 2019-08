Il caldo record fa staccare un pezzo di cornicione del Duomo di Orvieto: nessun ferito

Un pezzo di guglia del Duomo di Orvieto si è staccato nei giorni scorsi cadendo da un’altezza di 40 metri. Non ci sono stati feriti, la causa del cedimento sarebbe da ricercarsi nelle alte temperature raggiunte in questi giorni nella provincia di Terni e in tutta la regione umbra.