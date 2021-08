Ignorano l’area interdetta per un bagno ma il costone di roccia frana, 32 bagnanti salvati ad Ancona Il gruppo infatti aveva ignorato completamente il divieto che vige in zona ma per loro sfortuna durante la tarda mattinata di venerdì la falesia ha ceduto più volte con una pioggia di pietre che ha rischiato di colpirli. Soccorsi e trasportati via mare in una zona sicura sui litorali limitrofi.

A cura di Antonio Palma

Attimi di paura oggi per alcune decine di bagnanti sorpresi da una improvvisa frana staccatasi da un costone di roccia a strapiombo sulla spiaggia mentre si rilassavano lungo un'area interdetta nella zona del Trave, ad Ancona. Il gruppo infatti aveva ignorato completamente il divieto che vige in zona ma per loro sfortuna durante la tarda mattinata di venerdì la falesia ha ceduto più volte con una pioggia di pietre che ha rischiato di colpirli. Dopo l'allarme lanciato da alcuni diportisti che erano sulle imbarcazioni ormeggiate poco lontano dalla riva, sul luogo è intervenuta la guardia Costiera con l'unità A83 per accertamenti del caso. A trarre in salvo i bagnanti incauti però è stato il Gommone Salvamento 0821 di Portonovo, il primo a intervenire, che ha subito caricato a bordo i 32 bagnanti presenti nell'area interdetta trasferendoli poi in una zona sicura sui litorali limitrofi.

Sul luogo anche la Croce Verde di Castelfidardo e il 118, ma fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. Secondo quanto ricostruito, incuranti del divieto, molti dei bagnanti avevano comunque sistemato sul posto i loro teli ed altro sulla spiaggia creando una situazione di pericolo. Il cedimento della falesia infatti è stato improvviso ed è avvenuto proprio nell'area della spiaggia interdetta che molti di loro avevano scelto per la giornata al mare. Dopo il boato c'è stato il fuggi fuggi generale. Anche le operazioni di soccorso, seppur tempestive, non sono state agevoli perché la falesia ha ceduto ripetutamente anche durante le fasi di intervento. La frana che si è innescata intorno a mezzogiorno, poi ha continuato a muoversi e i massi sono arrivati fino al mare.