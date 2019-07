Oggi sabato 20 luglio 2019 è il 201° giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05.45 e tramonta alle 20.31. Domani 21 luglio, invece sorge alle 05.45 e tramonta alle 20.30. Le previsioni meteo lasciano intendere che questo sarà un weekend all’insegna del bel tempo. Dal primo passo di Amstrong sulla Luna all'assalto della scuola Diaz a Genova, avvenuto durante lo svolgimento del G8, passando per la prima donna premier della storia, sono diversi i fatti importanti avvenuti durante queste due date.

I santi del giorno, 20 e 21 luglio

Nella giornata del 20 luglio si festeggiano Sant'Elia (Profeta), Sant'Apollinare di Ravenna (Vescovo e Martire – celebrato anche il 23 luglio), San Cassiano (Abate di san Saba), Sant'Aurelio di Cartagine (Vescovo), Santa Salome (Monaca e Martire – Chiese Orientali). Nella giornata del 21 luglio si festeggiano San Lorenzo da Brindisi (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

San Daniele (Profeta), Sant'Alberico Crescitelli (Missionario, Martire), Sant'Arbogasto (Vescovo), Santa Prassede di Roma (Vergine e Martire)

Nati il 20 e 21 luglio, da Santana e a Beppe Grillo

Tra i più personaggi importanti più noti nati il 20 luglio c’è Carlos Santana. Nato ad Autlán de Navarro, nella parte occidentale del Messico, non è soltanto uno dei migliori chitarristi rock esistenti, ma anche uno degli artisti che in assoluto ha venduto più dischi al mondo: oltre 80 milioni. E sempre in questa giornata, ma 715 anni fa nasceva Francesco Petrarca, una delle figure di spicco nel panorama letterario del Trecento italiano. Scrittore, poeta e filosofo, è considerato il fondatore dell'Umanesimo e uno dei pilastri della nostra poesia, soprattutto grazie alla sua opera più celebre, il Canzoniere.

Il 21 luglio del 1949 nasceva Beppe Grillo. Dopo esser stato per dieci anni un protagonista dell'intrattenimento sul piccolo schermo, ha indossato i panni dell'attivista e del leader politico del Movimento 5 Stelle. Sempre in questa data, ma due anni, dopo veniva al mondo invece l’attore Robin Williams. Il 21 luglio 1899 è invece la data di Ernest Hemingway, Premio Nobel per la Letteratura nel 1954 e autore di indimenticabili storie. Lo ricordiamo con i suoi quattro romanzi più belli, tra i quali c'è il capolavoro "Il vecchio e il mare”.

I fatti accaduti oggi, 20 e 21 luglio

“Ha toccato”. Erano le 22.17 (ora italiana) del 20 luglio 1969 quando il conduttore televisivo Tito Stagno comunicava ai telespettatori che l’Apollo 11 aveva toccato il suono lunare. Sullo schermo passano le immagini dell’astronauta Neil Armstrong. È lui il primo uomo sulla Luna. Sono passati esattamente 50 anni. Ed è il 20 luglio del 2001 quando inizia il G8 di Genova. Un evento che tuttavia sarà ricordato più per gli scontri tra le forze dell'ordine e i dimostranti, tra cui i più violenti sono gli anarchici Black Bloc, che per il contenuto politico. Scontri durante i quali verrà ucciso Carlo Giuliani, con un colpo di pistola dal carabiniere Mario Placanica. Il 21 luglio del 1946 è il giorno in cui in Italia viene vinta la prima schedina. In questa data nel 1960 Sirimavo Bandaranaike viene eletta Primo Ministro dello Sri Lanka, è la prima donna al mondo.