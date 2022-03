Giorgio muore a 35 anni, il padre ha uno scompenso cardiaco e spira poche ore dopo Osvaldo e Giorgio Capone, padre e figlio 69 e 35 anni, sono morti a poche ore di distanza gettando nello sconforto la famiglia e la comunità di Lizzanello.

A cura di Antonio Palma

Uniti nella vita e purtroppo anche nella morte, Osvaldo e Giorgio Capone, padre e figlio 69 e 35 anni, sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro gettando nello sconforto la famiglia ma anche l’intera comunità di Lizzanello, in provincia di Lecce dove vivevano. La doppia tragedia ieri quando Giorgio Capone è venuto a mancare dopo una lunga ed estenuante lotta contro un male incurabile che lo aveva colpito oltre un anno e mezzo fa, costringendolo infine a letto. Una tragedia che ha aveva gettato nel dolore la famiglia ma che è diventata ancora più drammatica quando, poche ore dopo, dall’ospedale di Lecce, dove si trovava ricoverato a causa di uno scompenso cardiaco, è giunta la notizia che anche il padre Osvaldo Capone, era deceduto.

Un doppio lutto che non ha dato alla famiglia nemmeno il tempo di allestire la camera ardente per Giorgio che sarà salutato per l’ultima volta oggi durante i funerali che la famiglia ha deciso di tenere insieme a quelli del padre. I funerali di padre e figlio, uniti anche nella morte, saranno celebrati oggi nella chiesa di Maria Santissima Addolorata di Lizzanello alle ore 15.30 dopo che la salma del genitore raggiungerà la casa di famiglia dove è morto Giorgio. “Un patto d'amore tra due anime” l’ha definito il sindaco della cittadina salentina che a nome dell’amministrazione e dei cittadini ha espresso il cordoglio.

Padre e figlio infatti erano molto conosciuti in paese. Osvaldo, fratello dell’ex sindaco e ora consigliere, era stato consigliere comunale mentre Giorgio partecipava assiduamente ad iniziative sociali per la comunità. “L’Amministrazione si stringe al dolore del consigliere comunale arch. Luigi Capone per la scomparsa di Giorgio e Osvaldo. Un’incredibile tragedia ha colpito la nostra comunità. Padre e figlio sono deceduti a poche ore di distanza. Un patto d'amore tra due anime che hanno deciso di lasciare la terra insieme per affrontare l’ultimo viaggio. Giorgio lascia un vuoto la tua prematura scomparsa. Sei stato uno dei primi quattro giovani che aderirono alla “chiamata” relativa al progetto di Servizio Civile Nazionale "Cittadini Sempre" anno 2014/2015. Un abbraccio fraterno alla famiglia” scrivono dal Comune.