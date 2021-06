in foto: Immagine di repertorio

Un volo di oltre dieci metri da un muraglione e un materasso dall'altro lato della recinzione pronto ad attutire il colpo. Ha dell'incredibile la vicenda che arriva da Forte Begato, sulle alture di Genova, dove nella serata di ieri, martedì 1 giugno, intorno alla mezzanotte un ragazzino è precipitato nel vuoto dopo essersi sporto forse incautamente da un muraglione: il giovane era in compagnia di alcuni amici che hanno assistito attoniti alla scena e hanno immediatamente lanciato l'allarme facendo accorrere sul posto il 118.

Il giovane illeso nonostante la caduta nel vuoto di oltre dieci metri

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori della Misericordia di Genova che hanno trasferito il giovane in codice giallo all’ospedale Galliera per gli accertamenti del caso ma il giovane è uscito praticamente illeso dal nosocomio, nonostante il volo di oltre dieci metri. Sul luogo dell'incidente, a Forte Begato, sulle alture del Righi, sono accorse anche le forze dell'ordine per tentare di ricostruire l'accaduto.

L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un incidente

L'ipotesi più accreditata al momento, stando anche al racconto degli amici del ragazzino che hanno assistito alla caduta, è che si sia trattato di un incidente. Il giovane sembra infatti che sia scivolato e non sia riuscito a tenere la presa. La caduta, considerata l'altezza del muraglione, avrebbe potuto avere conseguenze assai più gravi, se non fosse stato per il materasso posto esattamente sul punto di caduta: un miracolo vero e proprio per il giovane tornato a casa dalla sua famiglia praticamente illeso.