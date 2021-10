Frida diventa donna ma resta con la moglie: “La nostra sarà una unione civile, ci vogliamo bene” Frida Scalera, 57 anni, è sposata con Conny e da sempre hanno un rapporto libero, sono una coppia aperta. Due anni fa però Frida fa una scelta importante e comincia il suo percorso per diventare donna. Prima sua moglie è contraria e vuole divorziare, poi ci ripensa e adesso continuano la loro vita insieme nonostante tutto: “Se lei trova un uomo che le piace può fare quello che vuole e lo stesso vale per me”.

A cura di Gianluca Orrù

"È da quando avevo sei anni che mi vesto di nascosto da donna – racconta Frida Scalera ai nostri microfoni dalla sua casa di Torino – ma il problema è che ho sempre avuto un padre molto severo sulla mascolinità. Mi chiedeva sempre delle fidanzate, mi stava dietro perché vedeva in me dei comportamenti femminili".

Dopo 29 anni di matrimonio con Conny, nel novembre del 2019 Frida decide di diventare donna, di portare fuori dalle mura domestiche il suo desiderio. E Conny? Sua moglie prima rimane spiazzata, poi accetta la nuova condizione: "Abbiamo avuto anche noi i nostri momenti bui – ci spiega Conny – ma li abbiamo superati. Io ero soprattutto preoccupata per il compatimento, per le domande degli altri, poi sono andata oltre", racconta. "Essere una coppia aperta adesso è quasi un obbligo, lei non vuole passare per omosessuale", dice Frida. Il loro matrimonio si trasformerà in una unione civile.

Frida, oggi cinquantasettenne, ha lavorato molto per questo suo cambiamento, parlandone con i vicini, con le colleghe di Conny che è maestra in una scuola vicina, parlandone anche sul suo luogo di lavoro, il ministero dei Trasporti, con il quale ha avviato un percorso che ha portato il ministero a riconoscere a Frida una identità alias, perché possa interagire con i colleghi con un nome coincidente con il suo nuovo aspetto.

E adesso? Conny e sua moglie Frida sono "amiche", quasi "sorelle" dicono, dormono in due letti separati e Conny non sa "se questa unione potrà durare anni – racconta – perché magari potrò incontrare qualcuno con il quale iniziare qualcosa di nuovo". Dal canto suo Frida è decisa, presto ci sarà la chirurgia, poi il tribunale per cambiare nome e "finalmente diventerò una donna completa". È questo il suo sogno.