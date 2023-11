Filippo Turetta avrebbe aggredito Giulia Cecchettin: la scena ripresa dalle telecamere Filippo Turetta avrebbe aggredito Giulia Cecchettin. Questo quanto si vedrebbe nelle immagini catturate da una telecamera che ha intercettato i due ex fidanzati scomparsi l’11 novembre. Lui è indagato per tentato omicidio.

Filippo Turetta avrebbe aggredito Giulia Cecchettin. Questo quanto si vedrebbe nelle immagini catturate da una telecamera che ha intercettato i due ex fidanzati scomparsi da sabato 11 novembre. Il quotidiano Il Gazzettino parla nello specifico delle telecamere dell’azienda Christian Dior di via Quinta Strada, a Vigonovo, che appunto avrebbero ripreso la scena.

Gli inquirenti hanno acquisito questo video che mostrerebbe l’aggressione di Turetta alla ex fidanzata. Questo sarebbe uno dei motivi per i quali la procura di Venezia ha deciso di iscrivere il nome del 22enne sul registro degli indagati per il reato di tentato omicidio.

Le immagini sarebbero state registrate da una telecamera nel piazzale di Fossò, dove erano state rinvenute macchie di sangue e capelli.

Mentre continuano le ricerche dei due ragazzi, il pm Andrea Petroni si appresta a nominare un esperto che dovrà analizzare le tracce rinvenute in via Quinta Strada, per accertare se il Dna corrisponde appunto a quello di Giulia Cecchettin.

Intanto sta andando aventi da ore la perquisizione che gli investigatori stanno eseguendo nella casa della famiglia di Filippo Turetta. L'appartamento si trova al civico numero 12 di Via Mirabello, in un gruppo di palazzine di color giallo all'esterno delle quali si è già formato un nutrito gruppo di giornalisti. Alle operazioni dei carabinieri sta assistendo anche un avvocato che rappresenta la famiglia del ragazzo.

Perlustrazioni sono in corso su campi, canali e sul fiume Piave nelle strade del trevigiano, attraverso le quali i due ragazzi sarebbero passati con l'auto Fiat Punto di lui.

