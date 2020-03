Sono ore di ansia e preoccupazione a Fermo per una bimba di soli 6 mesi rimasta ferita gravemente dopo essere stata aggredita a morsi dal pitbull di famiglia. L’episodio sabato scorso nell’abitazione di famiglia. Ad aggredirla è stato proprio il cane di casa di proprietà del padre della piccola. L’animale l’ha morsa in testa accanendosi sulla piccola per diversi secondi, provocandole lesioni gravissime. Quando è arrivata in pronto soccorso la bambina era in stato di shock con serio rischio di morire. Fortemente anemica per le ingenti perdite di sangue, infatti, è stata intubata e trasportata in codice rosso all'ospedale “Salesi” di Ancona dove i medici l’hanno sottoposta a un delicatissimo intervento neurochirurgico.

Fortunatamente durante l'intervento le condizioni cliniche della piccola sono state mantenute stabili, anche grazie al supporto farmacologico dell'emodinamica e sono state necessarie trasfusioni di sangue, come hanno spiegato dalla direzione sanitaria dell’ospedale marchigiano. Ora la bimba rimane ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica: è mantenuta in coma farmacologico, intubata, sottoposta a ventilazione meccanica e a controlli radiologici.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il drammatico episodio intorno all’ora di pranzo quando, per motivi da chiarire, il cane si è avventato contro la bambina, azzannandola al capo. Il cane non ha mollato la presa nonostante l’intervento dei presenti e solo dopo molta insistenza da parte del padre della piccola la bimba è stata trascinata via. Del caso sono state informate anche le forze dell'ordine che ora stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamiche della tragedia.