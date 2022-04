Federico muore poche ore dopo aver sposato la compagna e madre delle due figlie Federico Carniel, 43 anni, è morto dopo un lunga battaglia contro un tumore. L’ultimo atto è stato unirsi con la compagna Lisa con cui aveva avuto due figlie.

A cura di Antonio Palma

Un ultimo bacio e un ultimo sì alla sua amata prima di lasciarsi andare al male contro cui lottava da tempo. Federico Carniel è morto così, poche ore dopo aver sposato la compagna e madre delle sue figlie, Lisa, salutandola per l'ultima volta prima di esalare l'ultimo respiro. Il 43enne veneto di Cordignano, in provincia di Treviso, si è spento mercoledì all’Hospice “Antica Fonte” di Vittorio Veneto, sempre nel Trevigiano, dove era ricoverato da qualche tempo per l'aggravarsi della malattia e per le sue condizioni fisiche che richiedevano ormai cure continue. Quando i medici e sanitari hanno confermato che per il 43enne imprenditore non c'era più nulla da fare, la coppia ha deciso così di suggellare col matrimonio il loro lungo amore durato 18 anni e coronato dalla nascita di due figlie che oggi, a 12 e 8 anni, sono rimaste senza papà.

Poche ore dopo, Federico è spirato lasciando nel dolore la neo moglie, i genitori e tutta la famiglia che gli è sta sempre acanto nei tre anni di lotta dura contro il cancro. Conrdoglio unanime anche nella comunità locale dove in tanti lo conoscevano. “La scomparsa di Federico è difficile da capire, difficile da accettare. Era una persona in gamba, sempre allegro. Lascia un grande vuoto nelle persone che lo conoscevano. Un dolore immenso a Lisa e alle due giovanissime figlie a cui va la mia più forte vicinanza e le più sentite condoglianze” ha affermato il sindaco di Cordignano Roberto Campagna. L'intera comunità si è stretta alla famiglia di Federico oggi nel giorno dell'ultimo addio coni funerali celebrati questo pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Cordignano dove il 43enne viveva.