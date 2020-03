Estrazioni Lotto e SuperEnalotto del 10 marzo 2020

Le estrazioni del Lotto oggi e i numeri vincenti del SuperEnalotto di martedì 10 marzo 2020 in diretta dalle 20, valevoli per un jackpot di 32,2 milioni di euro. Ecco il risultato delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, con le quote e le vincite comunicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.