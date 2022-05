Esce di casa e scompare, escursionista 37enne trovato morto nel torrente Il corpo senza vita dell’esperto escursionista è stato rinvenuto dai soccorritori nel torrente Mastellone, in provincia di Vercelli.

A cura di Antonio Palma

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di un uomo di 37 anni scomparso nel nulla nei giorni scorsi nel Vercellese. Il corpo senza vita del trentasettenne esperto escursionista infatti è stato rinvenuto nelle scorse ore dai soccorritori che lo stavano cercando dopo la denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Il cadavere dell’uomo giaceva nel torrente Mastellone, nel territorio del comune di Varallo, in provincia di Vercelli. Dopo aver ricostruito gli ultimi spostamenti dell’uomo, i soccorritori si erano concentrati proprio nel territorio della Valsesia e in particolare nei dintorni del torrente Mastellone. I soccorritori hanno individuato il corpo nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 maggio nei pressi del Ponte della Gula.

Secondo le prime informazioni, non si esclude l'ipotesi di un suicidio. Le circostanze dell’allontanamento da casa e il luogo del ritrovamento, una zona purtroppo nota per questo genere di azioni e già teatro di gesti estremi in passato, fanno propendere per questa ipotesi anche se le indagini delle forze dell’ordine proseguono per accertare l’accaduto. Gli stessi soccorritori inoltre hanno rinvenuto anche il veicolo dell'uomo poco distante dalla zona del ritrovamento del cadavere, sintomo che la vittima sia arrivata sul posto volontariamente. A recuperare la salma sono stati gli uomini del soccorso alpino della guardia di finanza di Alagna Valsesia ma sul luogo del ritrovamento sono accorsi anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Ora si dovranno compiere accertamenti per appurare la causa del decesso. La salma è stata messa disposizione dell’autorità giudiziari che probabilmente disporrà l’autopsia.