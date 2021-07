Drammatico episodio nel pomeriggio di oggi lungo il tratto marchigiano della linea ferroviaria Ancona-Orte dove un treno in arrivo ha investito una ragazzina di soli 15 anni ferendola gravemente. Il fatto si è consumato poco dopo le 17.15 di oggi mercoledì 7 luglio alla stazione di Fabriano, in provincia di Ancona. Il convoglio ferroviario interessato è il treno regionale 19811 impegnato lungo la tratta tra Ancona e Fabriano. Il treno era partito alle 15:40 dal capoluogo ed era atteso a Fabriano in ritardo di circa dieci minuti. La tragedia si è consumata all'altezza del binario 2 dove sono poi accorsi sanitari del 118 e polizia ferroviaria. L'adolescente investita è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata ricoverata. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Sul luogo dell'accaduto sono al lavoro ora gli uomini della Polfer per gli accertamenti del caso che aiuteranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per procedere con i soccorsi e poi con i rilievi, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per circa un'ora tra le stazioni di Albacina e Fossato di Vico con pesanti ripercussioni per chi si mette in viaggio. Intorno alle 18.10 il traffico ferroviario risultava ancora rallentato in prossimità di Fabriano. Rfi comunica che "Sulla linea Ancona-Orte, il traffico ferroviario è rallentato in prossimità di Fabriano per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti". Nel frattempo è stata riprogrammata l'offerta ferroviaria e richiesto il servizio sostitutivo con autobus per il trasporto Regionale. Alcuni treni sono stati cancellati e per gli altri risultano ritardi fino a 30 minuti.

Trenitalia comunica che i Treni direttamenti coinvolti sono :

IC 540 Roma Termini (15:25) – Ancona (19:05)

• R 19811 Ancona (15:40) – Fabriano (17:09)

• R 19815 Ancona (17:05) – Fabriano (18:29)

• R 23872 Fabriano (17:32) – Macerata (18:59)

• R 19820 Fabriano (18:13) – Ancona (19:27)

I Treni parzialmente cancellati:

R 19813 Ancona (16:20) – Fabriano (17:35): limitato a Albacina (17:24)

• R 19818 Fabriano (17:12) – Ancona (18:36): origine da Albacina (17:22)

Treno cancellato:

R 4943 Fabriano (17:22) – Foligno (18:36)