Un drammatico incidente sul lavoro avvenuto nelle scorse ore è costato la vita a un meccanico intento a lavorare in una officina auto a Narni, in provincia di Terni. Secondo le prime informazioni, la vittima è rimasta schiacciata dalla cabina di un mezzo pesante che stava riparando. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi , mercoledì 9 giugno, nella zona industriale di Maratta, a Narni scalo. La vittima stava lavorando in un’autofficina lungo la strada Marattana di cui è titolare insieme ad altre persone quando si è consumata la tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’imprenditore, il 59enne A. P. , era all'interno del capannone dell'autofficina intento a riparare la cabina di un camion Scania che per questo era stata aperta. Per motivi ancora da accertare, la cabina però si sarebbe chiusa all’improvviso schiacciandolo all'interno.

Inutili per la vittima i successivi soccorsi medici da parte del 118, accorso sul posto dopo la chiamata di emergenza di un altro lavoratore presente in quel momento che ha assistito alla drammatica scena senza poter fare nulla per salvare il 59enne. L'uomo ha cercato di soccorrere la vittima sollevando la cabina ma era ormai troppo tardi, i medici accorsi sul posto con due ambulanze ne hanno potuto accertare solo il decesso. L'uomo è morto praticamente sul colpo per un gravissimo trauma cranico dopo essere rimasto colpito violentemente al capo.

Sul luogo dell'incidente mortale anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini sull'accaduto. Del caso è sta informata anche l'autorità giudiziaria. Resta da capire se alla base della tragedia vi sia stato un guasto meccanico inevitabile o una manovra errata.