Orribile scoperta nel primo pomeriggio di domenica 21 luglio in un'abitazione di Ivrea, nella città metropolitana di Torino. In casa, nell'appartamento in cui risiedevano, sono stati rinvenuti i corpi senza vita e in decomposizione di due anziani coniugi. Il ritrovamento shock in via Vercelli intorno alle 13 quando sul posto, a seguito di un segnalazione, sono intervenuti i carabinieri insieme al personale sanitario del 118 e ai vigili del fuoco. A lanciare l'allarme infatti sono stati alcuni vicini di casa e conoscenti della coppia allarmati da un cattivo e persistente odore che proveniva proprio da quell'abitazione. Al campanello del resto non rispondeva nessuno e quando qualcuno ha fatto notare che i due residenti non si vedevano da tempo in giro, si è capito che qualcosa era accaduto.

L'intervento dei pompieri, che hanno forzato gli infissi per poter entrare in casa, hanno confermato il sospetto di tutti. Lo sgradevole odore era dovuto ai corpi in avanzato stato di decomposizione dei due coniugi. Si tratta di due pensionati, ottantasei anni lui, ottanta lei, da tempo residenti in zona. Secondo un primo esame estero dei cadaveri da parte del medico legale e dei reparti scientifici delle forze dell'ordine, che sono accorsi sul porto per i rilievi del caso, la morte dei due anziani risalirebbe a una ventina di giorni. Un dramma della solitudine dunque avvenuto senza che nessuno se ne accorgesse o lanciasse l'allarme per settimane.

Gli stessi esami hanno escluso un caso di morte violenta visto che non vi sarebbero evidenti segni di violenza sui cadaveri. Gli accertamenti dei militari dell'arma nell'abitazione nel frattempo hanno escluso anche un furto visto che non ci sarebbero segni effrazione e in casa tutto sembra in ordine. È probabile quindi che i due coniugi siano morti entrambi per cause naturali ma non si esclude per ora un caso di omicidio-suicidio ad esempio per mezzo di barbiturici. Per fugare ogni dubbio bisognerà attendere i risultati dell'autopsia che sarà disposta dall'autorità giudiziaria.