Davide esce di casa e scompare: ha solo una bussola e un orologio, ricerche in corso Davide Dal Castello, questo il nome del ragazzo scomparso, si è allontanato a piedi portando solo pochi oggetti. Se qualcuno lo incontra o ha informazioni contatti il 112.

A cura di Antonio Palma

Momenti di ansia e preoccupazione nel Veronese dove da due giorni si cerca un giovane uscito di casa con pochi oggetti e scomparso nel nulla senza lasciare tracce. Davide Dal Castello, questo il nome del ragazzo che proprio oggi, venerdì 14 ottobre, ha compiuto 23 anni, è sparito dalla casa di famiglia in località Palazzolo nel comune di Sola, in provincia di Verona.

L'ultima volta è stato visto mercoledì scorso 12 ottobre quando si è allontanato a piedi portando con sé solo pochi oggetti. Non vedendolo ritornare familiari hanno subito avvertito le forze dell'ordine che hanno organizzato e avviato subito una campagna di ricerche in tutta la zona che però purtroppo fino ad ora non ha dato esito.

La sua sparizione infatti appare è del tutto immotivata agli occhi di amici e parenti che dopo averlo cercato autonomamente nelle prime ore, hanno presentato una segnalazione di scomparsa ai carabinieri della compagnia di Villafranca nella giornata di giovedì.

Con l'approvazione degli stessi familiari, sono state diffuse diverse foto del giovane con appelli online e sui social per chiedete aiuto a quante più persone possibili per ritrovarlo. I militari dell'arma insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile e alla polizia locale di Sona stanno scandagliando tutta la zona nei dintorni del paese anche con l'aiuto dei droni e dei cani. Anche L'elicottero dei vigili del fuoco, impegnato in un ‘altra ricerca, ha sorvolato più volte la zona ma purtroppo senza esito.

"È a piedi non ha nulla con sé, solo una bussola e un orologio. Qualsiasi somiglianza o dubbio non esitate ad avvisare i carabinieri" recita uno dei messaggio sui social. Se qualcuno lo incontra o ha informazioni contatti il 112.