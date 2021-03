in foto: Immagine di archivio

Insolita quanto macabra scoperta per un gruppo di escursionisti veneti impegnati in una tranquilla camminata sui sentieri di montagna nel Vicentino: mentre avanzavano lungo lo sterrato si sono imbattuti in una serie di resti di scheletro umano che spuntavano dal terreno. Il rinvenimento domenica scorsa quando un gruppo di giovani escursionisti che stava percorrendo un sentiero che da Santa Caterinella arriva al monte Novegno, in provincia di Vicenza, ha scorto nel terreno ossa umane compreso il pezzo di un teschio. I ragazzi hanno subito lacciato l’allarme alle forze di polizia e indicato il luogo del rinvenimento dove poi sono accorsi gli esperti per il recupero dei resti.

Da una prima analisi è stato confermato che si tratta di resti umani ma, secondo gli esperti, fortunatamente non si tratterebbe di una persona morta nel recente passato. Lo scheletro, secondo le prime ipotesi, sarebbe invece piuttosto datato: apparterebbe ad un uomo vissuto tra la fine dell'800 e l'inizio del ‘900. Con tutta probabilità i resti che erano sepolti più in alto sono stati trascinati più a valle da una recente frana. Le ossa infatti spuntavano dal terreno ai piedi di una piccola frana nei pressi della chiesa di Santa Caterinella, in località Tretto, nel territorio del comune di Schio, nel Vicentino.

I resti sono stati recuperati e ora sono custoditi nella caserma dei Carabinieri di Schio, in attesa di essere analizzati nel dettaglio. A conferma che con tutta probabilità si tratta di resti antichi la decisione della Procura vicentina che per il momento non ha disposto ulteriori accertamenti nella zona.