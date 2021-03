L’Italia ha appena superato la quota di 6 milioni di dosi di vaccino anti covid somministrate ed è quindi ancora tantissima la strada da fare per raggiungere quella immunità di gregge tanto attesa visto che, come ha spiegato il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, per questo obiettivo serve inoculare due dosi ad almeno l’80% della popolazione. Secondo l'ultimo aggiornamento del report della campagna vaccinale in Italia, nel nostro Paese sono invece solo 1,8 milioni le persone completamente vaccinate e cioè coloro a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccini. Al momento quindi le regioni hanno oltre un milione di dosi ancora non somministrate, la maggiore pate delle quali è considerata riserva in casi di nuovi ritardi nelle consegne.

Nuovi piano vaccini covid: si riparte con Astrazeneca a under 80

Dietro questi numeri si nascondo differenze territoriali notevoli a cui il nuovo piano vaccinale in discussione proprio in queste ore vorrebbe dare rimedio, almeno in parte. Molta della confusione in effetti è stata generata dalla scelta di non vaccinare gli over 70 con l’antidoto AstraZeneca di fatto interrompendo le somministrazioni per questa categoria indicata inizialmente come prioritaria. In molte regioni infatti si è deciso di aspettare accumulando notevoli ritardi nonostante le dosi disponibili, visto che il vaccino AstraZeneca è quello su cui l’Ue e l’Italia hanno puntato molto, mentre in altre si è subito passati alle categorie successive come gli insegnanti somministrando loro l’antidoto. Una situazione destinata a cambiare con l’ok al vaccino Asrazeneca anche per gli under 80 che dovrebbe essere introdotto dal nuovo piano vaccinale dopo il via libera delle autorità sanitarie.

Quali Regioni stanno vaccinando di più

Al momento quindi abbiamo Regioni come la Campania, la Puglia e la Valle D’Aosta che, al pari della Provincia di Bolzano, hanno somministrato oltre il 90 per cento delle dosi consegnate e altre invece che sono ferme al 70 per cento o anche meno come la Sardegna. In numeri assoluti la regione che ha somministrato più vaccini anti covid è la Lombardia con oltre 900mila dosi inoculate su circa 1,2 milioni consegnate, seguita da Lazio e Campania, che hanno somministrato 602mila e 533mila dosi. Come percentuali invece in testa ci so Vale D’Aosta seguita da Bolzano e Puglia ma oltre il 90 per cento c’è anche la Campania. Al lato opposto oltre alla Sardegna che è al 67 per cento di dosi somministrate, sotto quota 80% ci sono Calabria, Liguria, veneto e la stessa Lombardia