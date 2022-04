Corre dal suocero per rianimarlo ma ha un malore e muore anche lui, doppia tragedia a Treviso La doppia tragedia che ha sconvolto una famiglia di Preganziol, Marino Tonello, 93enne, e il genero Luciano Michielin, 63enne, sono morti a pochi minuti di distanza.

A cura di Antonio Palma

Alla notizia che il suocero stava male, è corso immediatamente da lui per cercare di praticargli le prime manovre rianimatorie in attesa dei soccorsi medici ma, poco dopo aver tentato invano di salvare la vita all'anziano, ha avuto a sua volta un malore che lo ha stroncato in pochi attimi. È la doppia tragedia che ha sconvolto una famiglia di Preganziol, in provincia di Treviso, che in meno di un'ora ha visto la morte di entrambi gli uomini: Marino Tonello, 93enne ex agricoltore, e il genero Luciano Michielin, 63enne ex postino. Un destino beffardo per quest'ultimo che era andato in pensione da appena un mese. Tutto si è consumato in poco tempo venerdì mattina nella casa di famiglia dell'anziano dove pure erano accorsi i soccorsi sanitari del Suem 118 a seguito della chiamata di emergenza

Luciano era stato allertato dalla moglie che si era recata nella vicina casa dei genitori per sincerarsi delle condizioni del padre. Il 63enne ha provato a rianimare il 93enne ma senza esito e così purtroppo è stato anche per i medici dell'ambulanza. Proprio mentre la magia piangeva la scomparsa dell'anziano, come racconta il Gazettino, Luciano Michielin ha iniziato a sentirsi male, pare si sentisse senza forze ma tutti lo hanno imputo al trambusto dei soccorsi e al lutto appena vissuto ma, meno di un'ora dopo, l'uomo si è accasciato esanime senza più riprendersi. Neanche per lui purtroppo è stato possibile fare qualcosa e l'ex postino è morto davanti agli occhi sconvolti della moglie che in poche decine di minuti ha pero marito e padre. L'uomo lascia anche tre figlie. La notizia ha sconvolto al comunità locale. "È un lutto che ci lascia senza parole" ha commentato il sindaco Paolo Galeano. I funerali per l'ultimo addio di genero e suocero saranno celebrati con la stessa funzione Martedì 5 Aprile alle ore 15:30 nella Chiesa Parrocchiale di San Trovaso.