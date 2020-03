La chiusura totale dovuta al Coronavirus riguarda ormai tutta l’Italia e non solo alcune zone del nostro Paese. Lo stop vale per molti esercizi commerciali, ma non per tutti. E in molti si chiedono se, per esempio, i supermercati saranno aperti o chiusi il sabato e la domenica, così come tanti altri esercizi commerciali. Andiamo allora a vedere cosa succederà nel weekend. A disciplinare l’apertura e la chiusura dei negozi è il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri dell’11 marzo, secondo cui rimarranno sempre aperti – al netto dei singoli orari – “i negozi di prodotti alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, i bar e punti di ristorazione nelle aree di servizio stradali e autostradali e alcuni negozi di prima necessità o di servizi alla persona”. Quello stesso decreto, però, stabilisce la sospensione delle “attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità".

Tutti i negozi che restano aperti devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tra le attività sospese ci sono anche quelle dei servizi di ristorazione, come bar e ristoranti. Viene invece consentita la ristorazione con consegna a domicilio, così come l'apertura degli “esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali”. Sospese, inoltre, le attività di servizi alla persona come nel caso di parrucchieri, barbieri ed estetisti. Garantiti, infine, i servizi bancari, finanziari e assicurativi, sempre sulla base dei singoli orari e delle normali chiusure previste da queste attività nel weekend.

Coronavirus, l’elenco di negozi e attività aperti nel weekend

La chiusura dei negozi non riguarda molti esercizi commerciali e nelle giornate di sabato e domenica verranno mantenute le stesse indicazioni già in vigore in questi primi giorni, da quando il decreto dell’11 marzo è effettivo. Vediamo quali sono gli esercizi commerciali che resteranno aperti:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specialzzati (codice ateco 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Coronavirus, i negozi chiusi sabato e domenica

Tutti gli altri esercizi commerciali non inseriti nell’elenco dei negozi aperti dovranno quindi rimanere chiusi, nel weekend come durante la settimana. In più, sulla base di quanto previsto dai decreti dell’8 e del 9 marzo nelle giornate festive e prefestive – quindi sabato e domenica – sono chiuse anche le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi presenti nei centri commerciali e nei mercati. All’interno di centri commerciali e mercati, comunque, possono rimanere aperte le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari, nel rispetto della distanza di sicurezza di un metro.