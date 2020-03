Mentre l'emergenza Coronavirus continua ad allargarsi in Italia, dove i contagi hanno raggiunto e superato quota 21mila, una buona notizia arriva dalla Germania. Secondo alcune fonti vicine, il ministro della Salute, Jens Spahn, avrebbe intenzione di fornire un milione di mascherine all'Italia, dopo aver sospeso il discusso decreto che aveva vietato l'export delle stesse all'estero. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, che ha anche sottolineato come da oggi Berlino riprenderà ad esportare nel nostro Paese anche gli schermi facciali, le tute protettive, i camici, guanti e altri indumenti di prevenzione e di protezione contro il Covid-19.

Lo ha deciso un decreto del ministero dell’Economia datato il 12 marzo che interviene sul divieto di esportare questi prodotti, sospendendolo in casi molto particolari. La sospensione di questo provvedimento voluta da Spahn è prevista, d’ora in poi, "per contrastare una minaccia alla soddisfazione di bisogni vitali in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio per proteggere la salute e la vita delle persone". Infine, prosegue il testo, “in casi di particolare disagio, possono essere autorizzate anche altre esportazioni e trasferimenti verso i suddetti Stati, nonché esportazioni verso altri Paesi terzi”.