Nel prossimo weekend è verosimile aspettarsi casi altri casi di positività al coronavirus per colpa di persone che non rispettano le regole uscendo anche in caso di non necessità come ad esempio per andare al mare o per fare mega-aperitivi. È quanto ha tenuto a sottolineare oggi il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza Stampa col numero uno della protezione civile Angelo Borrelli per fare il punto sulla situazione del contagio da Covid-19 nel nostro Paese. "Possiamo aspettarci dei casi nel weekend e una parte potrebbe essere legata a comportamenti assunti negli scorsi weekend" ha dichiarato infatti Brusaferro, aggiungendo: "Ci sono state scene di persone al mare, a sciare o a mega-aperitivi: sono luoghi in cui il virus potrebbe essere circolato, alcuni potrebbero risultare positivi"

"Dobbiamo ricordarci che l'incubazione è tra 4 e 7 giorni e abbiamo visto folle assembrate al mare o in stazioni sciistiche o in mega aperitivi, luoghi dove probabilmente il virus ha circolato. Una parte di quelle persone nei prossimi giorni probabilmente mostrerà una sintomatologia. È un'ipotesi, vedremo le curve, speriamo di essere smentiti dai fatti" ha aggiunto Brusaferro. "Lo diciamo con dispiacere anche se dobbiamo dare atto che da qualche giorno gli italiani hanno colto come comportamenti sbagliati finiscano per ritorcersi contro e vadano evitati" ha tenuto a precisare il presidente dell'Istituto superiore di Sanità

Lo stesso direttore dell'iss ha voluto ricordare che rispettare le regole come il non uscire e non avere contatti è fondamentale per evitare altri contagi. Una raccomandazione particolare è andata anche per chi è in quarantena a anche senza aver manifestato i sintomi della malattia. "C'e' una raccomandazione, che vorrei enfatizzare: è molto importante per chi sta in quarantena oppure per i positivi che il loro comportamento a casa sia molto rigoroso per evitare altri contagi nella stessa casa" ha spiegato infatti il presidente Iss.

Coronavirus: gli ultimi dati sui contagi e i decessi

In Italia secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile i contagi continuano a crescere in maniera sostenuta e ora sono saliti a 17660. Di questi, 1439 sono i guariti e 1266 i deceduti. I contagiati attuali invece sono 14955 di cui 6201 in isolamento domiciliare e 7.426 ricoverati con sintomi. Di questi ultimi 1328 sono in terapia intensiva