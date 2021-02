Attirato in una trappola su un sito di incontri online da quella che sembrava una ragazza interessata a lui e poi a lungo ricattato per estorcergli denaro per complessivi 100 mila urto. È la brutta storia di cui è stato vittima un 55enne trentino che dopo anni sotto ricatto è riuscito finalmente a trovare la forza di rivolgersi alle forze dell'ordine che infine hanno catturato i responsabili della truffa. Tutto era partito nel 2016 quando l'uomo ha conosciuto la ragazza su un sito di incontri avviando con lei uno scambio di immagini con atteggiamenti sessuali espliciti. Da quel momento però per lui è iniziato un lungo calvario fatto di continui ricatti e di richieste di denaro.

Gli estorsori minacciavano di divulgare pubblicamente online quelle sue foto rovinandogli la reputazione se lui non avesse pagato. Le richieste sono partire con poche migliaia di euro che il cinquantacinquenne ha subito pagato per paura ma poi sono diventate sempre più assidue fino ad arrivare alla somma di circa 100.000 euro complessivi tra ricariche su PostePay e bonifici bancari indirizzati alla donna. La svolta dopo l'ennesima richiesta di denaro che infrangeva la precedente promessa di chiudere la faccenda e sparire definitivamente. I ricattatori volevano altri 8mila euro.

L'uomo si è rivolto così lo Sportello sicurezza di Confcommercio che lo ha messo in contatto con la Guardia di Finanza di Trento a cui il 55ene ha raccontato tutto. Insieme a lui le fiamme gialle quindi hanno preparato la trappola. L'uomo ha convito i ricattatori ad accettare il pagamento in contanti sul posto. I membri della banda – E.C. di 41 anni, E.V. di 27 anni e C.L. di 20 anni – sono arrivati a Trento per riscuotere personalmente i soldi e hanno anche preteso il rimborso delle spese di viaggio e la sistemazione in hotel a spese della vittima. Dopo aver cambiato diverse volte il luogo previsto per paura di una trappola i tre si sono presentait all'appuntamento ma ad attenderli hanno trovato i finanzieri che li hanno arrestati con l'accusa di estorsione. Le indagini ora proseguono per capire se i gruppo avesse dei complici.