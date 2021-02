Una cena a base di sushi e sashimi si è trasformata in un incubo per diversi clienti di un locale della provincia di Arezzo, in Toscana. A poche ore dal pasto, infatti, molti di loro si son sentiti male con sintomi tipici di una intossicazione alimentare che per molti di loro ha significato il ricorso alle cure mediche e in alcuni casi anche la corsa in ospedale. Il caso è emerso sabato sera, vigilia di San Valentino, quando diversi clienti che avevano comprato cibo ne locale ma in maniera separata, tra cui anche alcuni minori, hanno manifestati gli stessi sintomi come forti disturbi gastrointestinali importanti, dolori all’addome e qualche linea di febbre.

Almeno quattro persone sono rimaste in osservazione in ospedale, altre sei o sette persone sono state visitate dai medici ma sono oltre una quindicina i coinvolti dall’intossicazione. “Cinque stanze del pronto soccorso tutti con gli stessi sintomi… Disturbo gastroenterico importante, forte dolore all’addome e febbre. Vedi una figlia stare malissimo e il pensiero va subito a quello. Per poi sapere che tutti avevano preso sushi da asporto sabato sera!! Tutti con intossicazione!” ha raccontato la mamma di uno dei coinvolti. “Mio figlio aveva un disturbo importante gastroenterico, siamo andati in ospedale, tutte le stanze al pronto soccorso erano piene di ragazzi con lo stesso disturbo, Intossicazione alimentare al grido viva il sushi, credo che non lo toccherà toccheranno per un bel po'” ha raccontato un’altra madre

In tempo di pandemia da covid qualcuno ha temuto anche di essere stato contagiato dal coronavirus, eventualità che però fortunatamente il tampone ha escluso. Al pronto soccorso i medici hanno accertato l’intossicazione alimentare e prestato le prime cure. L’attenzione dunque si è rivolta al pesce crudo che tutti avevano mangiato nel medesimo locale. I medici infatti hanno segnalato l’accaduto all’Asl che ora svolgerà i dovuti accertamenti più approfonditi