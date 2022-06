Colpito da scarica elettrica mentre fa la doccia, 13enne in rianimazione a Lecce Durante la doccia il minore è rimasto folgorato da una scarica elettrica accidentale sulla cui natura si sta ora indagando. È ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata.

A cura di Antonio Palma

Un normale gesto quotidiano come farsi la doccia in un attimo si è trasformato in tragedia per un adolescente pugliese che è stato raggiunto da una scarica elettrica ed è rimasto esanime a terra nel bagno della propria abitazione. Il ragazzo fortunatamente è stato poi rianimato dai soccorsi medici e infine trasportato in ospedale dove è ora ricoverato in gravi condizioni. L'episodio si è conuamto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 giugno, in un’abitazione di campagna nella zona di Casarano, in provincia di Lecce.

Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo di tredici anni stava trascorrendo il giorno di festa coi familiari nella casa di campagna in una zona rurale di Casarano quando, in tarda mattinata, è avvenuto il fatto. Durante la doccia il minore è rimasto folgorato da una scarica elettrica accidentale sulla cui natura si sta ora indagando. Il ragazzino è andato in arresto cardiaco e si accasciato a terra esanime. Subito sono partite le chiamate di allarme dei familiari ai numeri di emergenza e in poco tempo sul posto sono accorse un'ambulanza e un'auto medica del 118 dal vicino ospedale di Casarano.

Gli operatori sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione e fortunatamente sono riusciti a far ripartire il cuore del tredicenne. Il ragazzo è stato quindi stabilizzato e poi portato nel vicino ospedale salentino in codice rosso. Il ragazzo è stato ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata. Le sue condizioni infatti sono giudicate gravi anche se per i medici sarebbe ora fuori pericolo dio vita.

Leggi anche La mamma sviene mentre fa il bagnetto alla piccola, neonata annega in pochi centimetri di acqua

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato ora gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. I militari hanno ascoltato tutti i familiari del tredicenne che erano presenti in casa per ricostruire da dove si sia originata la scossa di corrente elettrica che ha colpito il minore.