Col fuoristrada sulla scalinata del Tempio di Canova: il video online, scattano e indagini L’episodio Possagno, nel Trevigiano, sul monumento progettato all’inizio del XIX secolo dal celebre architetto Antonio Canova. La bravata però potrebbe costare molto cara agli autori del gesto visto che, a seguito della pubblicazione del video sui social, l’amministrazione comunale ha deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

A cura di Antonio Palma

In fuoristrada sono saliti in cima al Tempio Canoviano arrampicandosi lungo l'antica scalinata fino alle colonne per poi ridiscendere a marcia indietro con lo tesso mezzo incuranti dei possibili danni al monumento progettato all'inizio del XIX secolo dal celebre architetto Antonio Canova. È accaduto a Possagno, nel Trevigiano, dove l’intera scena è stata ripresa in alcuni video col cellulare che sono poi finiti online sui social diventando virali. Le immagini sono state diffuse su Instagram nella serata di mercoledì scorso ma non è chiaro invece a quando risalga l’assurda impresa.

Nei video amatoriali si vede un fuoristrada Suzuki Samurai rosso e bianco mentre scende in retromarcia dalle celebri gradinate del Tempio del Canova, una chiesa neoclassica che sorge in cima al Paese veneto ed è meta anche di turismo. Le immagini sono state riprese evidentemente di sera quando in zona erano poche le persone di passaggio. L’impresa è opera di alcuni giovani che si vedono solo in parte nel video e che sapevano di essere ripresi da altri che sostavano in basso alla scalinata dell’antica chiesa. La bravata però ora potrebbe costare molto cara agli autori del gesto visto che, a seguito della pubblicazione del video sui social, l’amministrazione comunale ha deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine che hanno subito avviato una indagine per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e gli autori del gesto. Cosa quest’ultima non difficile visto che nel video si vede la targa e comunque il Tempio è fornito di telecamere.

“Un gesto di questo tipo è assolutamente riprovevole perché il Tempio oltre a essere un monumento è un luogo sacro. È stata comunque subito identificata la targa del mezzo e segnalata alle Forze dell’ordine” ha dichiarato infatti il sindaco di Possagno Valerio Favero rivelando che nei giorni precedenti alla diffusione del video proprio davanti al piazzale del tempio erano stati ritrovati sull’asfalto evidenti segni di sgommate, sintomo di una scorribanda notturna.