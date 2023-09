Chiede a un automobilista di non sgommare davanti al bar e lui organizza un pestaggio con 10 amici Un imprenditore di 37 anni è stato aggredito fisicamente da un gruppo di 10 persone intervenute per difendere l’amico che continuava a sgommare con la propria auto nuova davanti a un bar di Castidas.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

I fatti risalgono al mese di luglio, ma la vittima del pestaggio ha presentato denuncia solo pochi giorni fa davanti alle forze dell'ordine. Un imprenditore 37enne ha raccontato di essere stato accerchiato e picchiato da almeno 10 persone a Castidas dopo che aveva chiesto ad alcuni avventori di un bar di non sgommare in auto davanti al locale per evitare di travolgere i bambini presenti.

Il 37enne di Muravera ha raccontato di esser subito stato apostrofato dal proprietario dell'automobile e di essersi poi ritrovato faccia a faccia con un gruppo di circa 10 persone. L'automobilista in questione avrebbe infatti chiamato gli amici dopo una prima lite con il 37enne, chiedendo loro di raggiungerlo davanti al bar di Castidas per "dare una lezione" all'imprenditore che aveva raccomandato cautela davanti all'attività commerciale.

I dieci avrebbero iniziato a litigare, poi la discussione si è trasformata in un'aggressione fisica in cui il "branco" si è scagliato contro l'imprenditore colpendolo a calci e pugni. Secondo quanto racconta la Nuova Sardegna, solo l'intervento del titolare del chiosco e di altri presenti avrebbe messo in fuga il gruppo. Il 37enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Marcellino di Muravera.

La prognosi parla di trauma cranico facciale, ecchimosi al volto, naso rotto, contusioni al torace e denti rotti. L'uomo ha denunciato l'accaduto soltanto diversi mesi dopo quando è uscito dall'ospedale. Dopo la denuncia indagano sui fatti i carabinieri della compagnia di San Vito, che hanno raccolto le testimonianze anche di altri avventori del locale presenti al momento del pestaggio.

Il 37enne, dopo una lunga convalescenza sia dal punto di vista fisico che psicologico, ha deciso di denunciare l'aggressione ai suoi danni, spinto anche dalle insistenze dei familiari preoccupati.