Chi era Marco Molfetta, il papà di 34 anni morto davanti agli occhi del figlio in un incidente a Brindisi

A cura di Eleonora Panseri

Si chiamava Marco Albino Molfetta il giovane padre di 34 anni morto in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 23 febbraio, a Brindisi.

L'uomo era a bordo della sua auto, una Ford Focus, insieme al figlio di 14 anni. Per cause ancora in corso di verifica, la vettura è uscita fuori strada e si è ribaltata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia locale.

Il 34enne, residente a Mesagne, di professione termoidraulico, era alla guida e per lui non c'è stato nulla da fare: è rimasto schiacciato sotto l'auto. I pompieri hanno estratto l'uomo dall'abitacolo ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il figlio, che gli sedeva accanto è rimasto miracolosamente illeso ma, dopo aver assistito al decesso del padre, è stato ricoverato in ospedale in stato di shock. L'adolescente è riuscito a uscire autonomamente dalla vettura capovolta e, nonostante non abbia riportato ferite, è stato ugualmente trasportato dal personale medico del 118 in ospedale per le verifiche del caso in codice verde.

Le sue condizioni infatti non hanno destato preoccupazione. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell'incidente con un'autogrù, hanno recuperato e rimesso l’auto sulla sede stradale. Alla polizia locale invece è toccato il compito di effettuare i rilievi del caso che saranno utili a ricostruire con maggiore precisione la dinamica del sinistro e, forse, e cause del decesso.

Sull'asfalto sono stati notati segni di frenata e l'auto ha percorso senza controllo alcune decine di metri. Su disposizione del magistrato di turno, la salma di Marco Albino Molfetta è stata restituita alla famiglia. Il 34enne, oltre al ragazzo che era in auto con lui, lascia altri due figli, la moglie Denise e il padre Vincenzo.

I funerali sono stati fissati per oggi, lunedì 24 febbraio 2025, alle 15.30 presso la chiesa Mater Domini di Mesagne. La salma sarà prima esposta nella camera mortuaria del cimitero comunale.