Cesena, mamma e figlia intrappolate dall’alluvione salvate a nuoto dai vicini Mamma e figlia di Cesena sono state tratte in salvo da alcuni vicini di casa: erano all’esterno di un’abitazione con l’alta alta oltre un metro.

A cura di Davide Falcioni

L'acqua alta oltre un metro e le disperate richieste d'aiuto da parte di una mamma con una figlia in braccio. Arriva da Cesena uno dei video più drammatici dell'alluvione che si sta abbattendo sull'Emilia Romagna. Come dimostrano le immagini la donna è rimasta bloccata con una bambina al pianterreno di una casa, impossibilitata a muoversi a causa della piena. Le due sono state poi salvate, con grande coraggio, da un gruppo di cittadini, che per primi hanno messo in sicurezza la piccola poi si sono preoccupati anche della mamma.

Interventi di questo tipo nel corso della giornata di ieri non sono stati rari in tutta la regione: l'acqua alta ha portato infatti numerose persone a rifugiarsi sui tetti delle case e molte si sono messe in salvo nuotando su strade che si sono trasformati in veri e propri torrenti. In altre occasioni, invece, sono stati i Vigili del Fuoco in elicottero a mettere al sicuro persone letteralmente intrappolate.

Una ragazzina salvata col gommone a Faenza

È accaduto ad esempio a Faenza, dove anche questa mattina una ragazzina è stata salvata dall'acqua alta da un soccorritore con l'ausilio di un gommone. È accaduto in via Lapi, strada interrotta a metà dall'esondazione del Lamone. "Stiamo aspettando che torni la barca, sono andati a cercare i nostri parenti", ha spiegato una donna a una pattuglia dei carabinieri. "Meglio se vi spostate, ci hanno segnalato che il fiume ha ripreso a crescere" è stata la risposta dei militari. Poco lontano due ragazzi sono usciti da una strada laterale portando via due gatti in contenitori di plastica. "Io abito al terzo piano e il mio cane è rimasto lì da ieri" ha detto un'altra donna. "Io ero fuori quando è arrivata l'acqua, sono rimasta fuori".

Due bambine salvate a Castrocaro Terme

Un'altra storia a lieto fine è arrivata ieri da Castrocaro Terme, in provincia di Forlì-Cesena, dove due bimbe piccole sono state salvate insieme alla famiglia: erano rimasti bloccati nella loro casa allagata. L'acqua attorno all'abitazione continuava a salire e la famiglia era in pericolo vista la situazione nel territorio e l'incessante incremento delle precipitazioni.

A trarre in salvo le bambine e i genitori è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago150 del comando vigili del fuoco di Bologna. I pompieri hanno usato il verricello e una apposito "cesto" per trasportare le piccole da un balcone della abitazione all'elicottero e da lì portarle al sicuro. Subito dopo sono stati soccorsi e messi in salvo anche i loro genitori.