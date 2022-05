Crolla il pavimento, intero piano sprofonda: quattro adulti e due bambini feriti a Modena L’incidente all’interno di una palazzina a Marano Sul Panaro, in provincia di Modena. Il crollo è avvenuto intorno alle 20.

Sei persone sono rimaste ferite questa sera nel Modenese quando il pavimento dell'appartamento in cui si trovavano ha ceduto di schianto crollando al piano di sotto. L'incidente è avvenuto all'interno di una palazzina a Marano Sul Panaro, piccolo paesino sulla sponda sinistra del fiume Panaro, in provincia di Modena. Il crollo è avvenuto intorno alle 20 di mercoledì e sul posto sono accorsi immediatamente decine di operatori tra sanitari del 118, vigili del fuoco e forze di polizia.

Dai primi elementi che emergono, pare che a cedere sia stato il pavimento al primo piano dell'immobile che si trova tra via Cavarola e via Pavullese, nel centro di Marano, nei pressi della chiesa parrocchiale del comune dell'Unione Terre di Castelli. Il pavimento sarebbe crollato nel piano sottostante del palazzo dove abitano altri nuclei familiari. Dopo le chiamate di emergenza, sul posto diverse ambulanze, automediche, squadre di pompieri e carabinieri. La zona del crollo è stata fatta evacuare per precauzione ed è stata delimitata e quindi ora è inaccessibile. Sul posto i Vigili del Fuoco procedono con la messa in sicurezza dell'area.

Le persone coinvolte nell'incidente apparterrebbero tutte alla stessa famiglia. Tra i feriti vi sono quattro adulti e due bambini, tutti soccorsi e trasportati in ospedale con vari codici di gravità. Alcuni sono stati accompagnati in ambulanza tra l'Ospedale di Baggiovara e il Policlinico di Modena mentre uno dei feriti, che sarebbe in condizioni più critiche rispetto agli altri, è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Modena, Vignola e Sassuolo. Presenti anche carabinieri, polizia locale e magistrato che ha aperto un'inchiesta. In corso le indagini sulla dinamica e le cause del crollo.

