Caramella di traverso lo soffoca mentre si taglia i capelli, bimbo di 3 anni salvato dal barbiere “Avevo già partecipato a corsi. è importante frequentare questi corsi se si ha un’attività a contatto con tante persone” ha sottolineato il barbiere.

A cura di Antonio Palma

Un normale taglio di capelli nel salone del barberie stava per trasformarsi in tragedia quando un bambino di 3 anni ha rischiato seriamente di soffocare a causa di una caramella che gli è andata di traverso. A soccorrerlo e a salvarlo ci ha pensato lo stesso barbiere emiliano, dove il piccolo si trovava accompagnato dalla madre, e che è immediatamente intervenuto con la manovra di Heimlich e ha così disostruito le vie aeree, permettendogli di tornare a respirare. L'episodio mercoledì pomeriggio a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. "La mamma si è subito accorta che il figlio respirava con gravi difficoltà. Ho pertanto immediatamente deciso di attuare la manovra di Heimlich e nel frattempo ho chiamato il 118 che mi ha fornito supporto e ulteriori informazioni" ha raccontato al Resto del Carlino il protagonista della storia, il parrucchiere Massimo Gabrietti.

Era stato proprio lui a dare al piccolo la caramella per tenerlo buono in attesa di sedersi sulla poltroncina per tagliare i capelli ma poco dopo, proprio mentre avveniva il taglio, il bimbo ha ingoiato il dolciume che gli è finito di traverso rischiando di soffocarlo. Il bambino ha iniziato ad avere problemi di respirazione che si sono aggravati in pochi attimi. Fortunatamente di fronte aveva un volontario della protezione civile addestrato nella manovra di Heimlich visto che il barbiere è anche volontario e ha partecipato ai corsi appositi e alla fine tutto si è risolto nel migliore di modi. "Avevo già partecipato a corsi di primo soccorso: è importante frequentare questi corsi se si ha un’attività a contatto con tante persone" ha sottolineato il barbiere che poi ha consegnato il piccolo nelle mani degli operatori del 118 per il trasporto in ospedale e gli accertamenti del caso.