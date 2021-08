Cade dal muro mentre gioca in parrocchia, 12enne sbatte la testa: in gravi condizioni a Palermo Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo stava giocando su un muretto di cinta della parrocchia dove si era arrampicato con alcuni amichetti quando, per motivi da accertare, ha perso l’equilibrio è scivolato ed è caduto giù. Nell’impatto col terreno ha sbattuto con violenza la testa riportando una vasta emorragia cerebrale.

A cura di Antonio Palma

Sono ore di apprensione e attesa ma anche di tanta speranza nel Palermitano per le condizioni di un ragazzino di soli 12 anni vittima di un grave incidente mentre giocava con gli amichetti nei pressi della parrocchia del suo comune, Alcamo. Il minore è caduto da un muro di cinta dove si era arrampicato poco prima insieme con alcuni coetanei e ha fatto un volo nel vuoto di circa cinque metri. Nel violento impatto a terra il ragazzino è rimasto ferito in maniera molto seria ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Di Cristina di Palermo. L'episodio risale alla giornata di ieri, giovedì 19 agosto, quando il piccolo stava trascorrendo il pomeriggio con gli amici nei pressi della parrocchia del suo quartiere, la parrocchia di Gesù Cristo Redentore ad Alcamo.

Erano circa le 19 quando il pomeriggio di allegria si è trasformato in una giornata terribile. Dopo l'allarme, lanciato dagli stessi amichetti del 12enne, sul posto sono accorsi prima gli adulti e poi i sanitari del 118 che hanno stabilizzato e intubato il ragazzino per trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico del capoluogo siciliano dove è ora ricoverato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo stava giocando su un muretto di cinta quando, per motivi da accertare, ha perso l'equilibrio è scivolato ed è caduto giù sul selciato del cortile della chiesa. Nell'impatto col terreno ha sbattuto con violenza la testa a terra riportando una vasta emorragia cerebrale. Secondo i medici, le sue condizioni sono serie anche se stabili. I sanitari stanno facendo di tutto per curarlo ma al momento si sono riservati la prognosi.