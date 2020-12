Come è cambiato e come cambierà il mondo del lavoro post pandemia da Coronavirus? Fanpage.it e Cisco ne discutono insieme in una diretta, disponibile sulla pagina Facebook, sul sito e sul canale YouTube del giornale online edito da Ciaopeople, in programma mercoledì 22 dicembre a partire dalle ore 11. L'evento, intitolato Brand new working, sarà moderato dal vicedirettore di Fanpage.it, Francesco Cancellato. Tra gli ospiti che interverranno, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, il vice presidente di Cisco Sud Europa, Agostino Santoni e la presidente di Asstel, l’associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono, Laura Di Raimondo. Insieme a loro, anche Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici del comune di Milano.

"La situazione sanitaria – si legge sulla pagina dell'evento – ha accelerato un rinnovamento nel mondo del lavoro. È un processo complesso, che coinvolge più interlocutori, pubblici e privati, e che deve essere compreso per poterlo gestire al meglio. Non si tratta di assegnare etichette, ma di definire contenuti, obiettivi, strategie. Se cambia il modo di lavorare cambiano le imprese, gli Enti, gli spazi, le infrastrutture, le città. Come il digitale può essere strumento di equità e di inclusione? Cosa serve per essere più smart oggi, guardando al domani?". Al dibattito con gli esperti potrà intervenire anche il pubblico di Fanpage.it e dare un contributo alla riflessione sulle sfide del domani da cogliere per dare un nuovo valore al lavoro.