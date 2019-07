Più di 500 euro di multa per alcuni anziani che ballavano il liscio. È quanto accaduto alcune settimane fa, alla metà di giugno, a Bologna, e a prendere la multa è il centro sociale Pilastro di via Dino Campana. A raccontare quanto accaduto – l’episodio viene riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino – è la presidente del centro, Antonella Amianti. “Come tutti i sabato sera da oltre trent’anni a questa parte stavamo facendo un po’ di musica – ha raccontato la presidente del centro sociale –, in particolare avevamo invitato un gruppo dal vivo che suonava e intanto dava anche qualche lezione di ballo. C’era una quarantina di persone. Alle 21.30 è arrivata la Municipale: ha chiesto a tutti i presenti la tessera di iscrizione al circolo e poi ha chiesto a me se avessimo la Scia (la Segnalazione certificata di inizio attività che autorizza spettacoli dal vivo in locali in cui si mangia anche, ndr). Io non sapevo neppure che cosa fosse e ho detto loro che se mi avessero spiegato cosa fare per mettermi in regola non avrei esitato”. A quel punto i vigili le avrebbero detto che sarebbero tornati con più informazioni, salvo però tornare quasi un mese dopo con la multa.

“Pensavo fossero i documenti per fare questa Scia e invece erano 516 euro di multa – ha raccontato ancora Amianti –. Sottolineo che la serata del liscio era gratuita, volevamo solo intrattenere un po’ gli anziani del posto: in tutto abbiamo incassato 120 euro. Se andiamo avanti così, ci toccherà chiudere, dato che facciamo già i salti mortali per tenere vivo il centro”. Dalla sua parte ci sono ovviamente anche gli anziani che frequentano il circolo e che non potrebbero incontrarsi in altri luoghi se questo dovesse chiudere. Secondo quanto scrive il quotidiano, anche il deputato di Forza Italia Galeazzo Bignami, informato dell'accaduto, punta il dito contro “un’amministrazione che se la prende solo con i più deboli e non con chi lo merita davvero”, come ad esempio secondo il parlamentare “i membri di Xm24 che da mesi fanno quello che vogliono in città e a ogni festa tengono svegli con la musica a palla tutti i residenti di via Fioravanti e dintorni”.