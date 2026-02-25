Bologna, giovane non risponde ai genitori da giorni: lo trovano morto in casa con un taglio alla gola
Giallo a Bologna, dove in un appartamento di via Zamboni un ragazzo di 32 anni, originario di Faenza ma residente da tempo nel capoluogo emiliano, è stato trovato morto con un profondo taglio alla gola. La scoperta è avvenuta all'interno della sua abitazione, ora posta sotto sequestro per consentire i rilievi delle autorità.
A far scattare l'allarme è stato un vicino di casa preoccupato dal prolungato silenzio e dal fatto di non vedere l'inquilino da diverso tempo: l'uomo ha contattato i genitori del giovane, e anche loro hanno confermato che da un po' non riuscivano a mettersi in contatto con il figlio. Una volta arrivati sul posto, i genitori hanno aperto la porta con le proprie chiavi, trovandosi di fronte a una scena drammatica: il corpo del 32enne era disteso a terra in una pozza di sangue. Poco distante dal cadavere è stato rinvenuto un coltello.
Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco e i tecnici della Polizia Scientifica. Stando a quanto rivela Il Resto del Carlino gli investigatori hanno repertato 25 elementi ritenuti d'interesse per le indagini, tra cui un piumone e il mazzo di chiavi utilizzato dal padre per entrare. Malgrado la tipologia della ferita, i primi accertamenti sembrano orientare l'inchiesta verso l'ipotesi di un gesto volontario e autoindotto, ma è ancora presto per escludere altre ipotesi.
Il pm di turno ha disposto il sequestro dell'appartamento e ulteriori approfondimenti investigativi sono tuttora in corso. La salma del giovane è stata trasferita all'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà nelle prossime ore l'eventuale esecuzione dell'esame autoptico per confermare la dinamica del decesso.