Bologna, giovane non risponde ai genitori da giorni: lo trovano morto in casa con un taglio alla gola

Un 32ene di origini faentine è stato trovato morto in una casa di via Zamboni, a Bologna: aveva la gola tagliata, accanto al corpo il coltello.
A cura di Davide Falcioni
Giallo a Bologna, dove in un appartamento di via Zamboni un ragazzo di 32 anni, originario di Faenza ma residente da tempo nel capoluogo emiliano, è stato trovato morto con un profondo taglio alla gola. La scoperta è avvenuta all'interno della sua abitazione, ora posta sotto sequestro per consentire i rilievi delle autorità.

A far scattare l'allarme è stato un vicino di casa preoccupato dal prolungato silenzio e dal fatto di non vedere l'inquilino da diverso tempo: l'uomo ha contattato i genitori del giovane, e anche loro hanno confermato che da un po' non riuscivano a mettersi in contatto con il figlio. Una volta arrivati sul posto, i genitori hanno aperto la porta con le proprie chiavi, trovandosi di fronte a una scena drammatica: il corpo del 32enne era disteso a terra in una pozza di sangue. Poco distante dal cadavere è stato rinvenuto un coltello.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco e i tecnici della Polizia Scientifica. Stando a quanto rivela Il Resto del Carlino gli investigatori hanno repertato 25 elementi ritenuti d'interesse per le indagini, tra cui un piumone e il mazzo di chiavi utilizzato dal padre per entrare. Malgrado la tipologia della ferita, i primi accertamenti sembrano orientare l'inchiesta verso l'ipotesi di un gesto volontario e autoindotto, ma è ancora presto per escludere altre ipotesi.

Trovato morto in mare il 20enne che aveva picchiato la madre ed era fuggito nel giorno del suo compleanno

Il pm di turno ha disposto il sequestro dell'appartamento e ulteriori approfondimenti investigativi sono tuttora in corso. La salma del giovane è stata trasferita all'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà nelle prossime ore l'eventuale esecuzione dell'esame autoptico per confermare la dinamica del decesso.

