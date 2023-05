Bimbo salvato dall’alluvione a Cesena, il racconto della mamma: “Gli ho fatto credere fosse un gioco” Il racconto di Fabiana, che è riuscita a mettere in salvo il figlio di 3 anni dalla furia dell’acqua del fiume Savio a Cesena esondato nei giorni scorsi a causa del maltempo: “Per fortuna sono riuscita a tranquillizzarlo facendogli credere che era tutto un gioco”.

A cura di Ida Artiaco

"Era l'una circa. L'acqua saliva sempre di più, abbiamo lasciato casa non sappiamo neanche noi come". Comincia così il racconto di Fabiana, tra le persone colpite dall'alluvione che si è verificata in Emilia Romagna nei giorni scorsi. Intervenendo alla trasmissione Pomeriggio Cinque, condotta da Barbara D'Urso su Canale 5 ieri, ha spiegato cosa è successo a Cesena e dei momenti concitati in cui ha avuto paura di perdere suo figlio di soli 3 anni.

Nella città della provincia di Forlì-Cesena a causa del maltempo è esondato il fiume Savio lo scorso 17 maggio, rompendo gli argini nel centro cittadino, con l'acqua che è arrivata praticamente ovunque, sommergendo strade e abitazioni.

"La porta era bloccata: il mio compagno ha usato dei cacciaviti per riuscire a scardinarla e a farci uscire – ha continuato Fabiana, ricordando cosa è successo a causa dell'impeto dell'acqua -. Quando siamo usciti fuori, il fiume ci ha risucchiato. C'era anche molta corrente non riuscivo a nuotare con mio figlio in braccio. Soffro d'asma e avevo paura di non potercela fare. Allora sono tornata indietro, sugli scalini, e ho lanciato un urlo disumano. Per fortuna sono riuscita a tranquillizzare mio figlio facendogli credere che è tutto un gioco".

Fabiana aveva paura che la furia dell'acqua le portasse via suo figlio o che il piccolo annegasse. "Aiuto, prendere mio figlio", ha cominciato ad un urlare appena fuori il portone di casa.

Ad aiutarli è stato un cuoco che si trovava nelle vicinanze: "Quando ho visto il ragazzo che ci ha salvato sapevo che ci avrebbe salvato perché è molto alto – ha detto -, vorrei incontrarlo per abbracciarlo e ringraziarlo". Ora la donna e suo figlio hanno trovato accoglienza nel Convento dei Frati Cappuccini, sulla prima collina di Cesena, mentre il papà sta cercando di rimettere in ordine la casa per tornarci il prima possibile.