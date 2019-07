Tragedia a causa di un devastante incendio divampato in un'abitazione di Comelico Superiore, comune sparso della provincia di Belluno, in Veneto. Una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata dalle fiamme nel suo appartamento. La signora non è riuscita a scappare e il rogo non le ha dato scampo. La vittima è una anziana donna di 81 anni, Maria Doriguzzi, che viveva da sola nella casa al piano terra del palazzo colpito dall'incendio. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di domenica, poco dopo le 11, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza De Cassan nella frazione di Candide, a seguito di una chiamata di emergenza effettuata da altri residenti della zona allarmati dal fumo intenso e nero che usciva dalle finestre dello stabile.

Quando la prima squadra dei pompieri è accorsa sul posto, però, l'incendio aveva già distrutto l'abitazione della pensionata e le fiamme si stavano propagando al resto del palazzo di tre piani con lingue di fuoco che uscivano dalle finestre. Vista la gravità della situazione, sul posto sono stati fatti convergere ben 8 automezzi e oltre venti operatori tra vigili del fuoco permanenti e volontari, provenienti da diversi distaccamenti della zona . Un impegno che ha permesso di circoscrivere le fiamme all'esterno degli altri appartamenti senza maneggiarne gli interni.

Quando finalmente sono riusciti a entrare dell'abitazione della donna, per lei ormai non c'era più nulla da fare. L'81enne era già morta, probabilmente per asfissia a causa del fumo. Il suo appartamento del resto era completamente distrutto, come dimostrano le immagini diffuse dagli stessi vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco ma si sospetta un malfunzionamento della canna fumaria di una stufa a legna presente nell’appartamento.