in foto: Lucia Sciacqua

È scomparsa domenica 20 settembre dopo aver fatto visita alla sorella, a Bari. Lucia Sciacqua, quarantasette anni, è stata vista l'ultima volta alle ore tredici di domenica, quando è andata a trovare la sorella che vive a Carrassi, nella zona del mercato coperto. La donna avrebbe dovuto far ritorno a casa, ma non ci è mai arrivata. Da quel momento ha fatto perdere le proprie tracce.

Ha con sé il cellulare che risulta spento. I familiari hanno sporto denuncia di scomparsa l'indomani e lanciato un appello su Facebook per chiedere aiuto. I familiari l'hanno cercata in lungo e in largo nei posti che di solito frequentava, ma di Lucia non ci sono tracce. Al momento nessuna ipotesi viene privilegiata, anche se, secondo sua sorella Lucia non aveva motivi per allontanarsi volontariamente dai suoi affetti. Il giorno in cui l'ha incontrata, peraltro, sembrava di umore sereno e non ha detto nulla che potesse lasciar supporre che volesse andarsene.

Lucia Sciacqua abita a Enziteto-San Pio. Quando è scomparsa indossava un paio di jeans e una maglia smanicata a fantasia di colore blu. Aveva con sé una borsa di cuoio e un vestitino bianco di lino. Lucia è alta circa un metro e 65, ha capelli castani e porta gli occhiali. Non ha segni particolari. Secondo le informazioni indicate dai familiari, viaggerebbe abitualmente sulla linea Amtab 19 del trasporto pubblico locale. Chiunque l'abbia vista o abbia in qualche modo sue notizie è stato invitato a contattare il numero 3932776082 o avvertire le forze dell'ordine locali.