“Non vi è stata nessuna festa, nessun addio alla zona gialla. È stato un pomeriggio fra ragazzi che avevano solo voglia di divertirsi civilmente e rispettando le regole imposte dal protocollo. Taluni di questi però hanno filmato e mandato in rete video scatenando l'ira dei presenti e successivamente delle forze dell'ordine” così dalla discoteca Tabata di Sestriere, celebre località sciistica nel Torinese, di difendono dall’accusa di aver organizzato una festa nel giorno della riapertura del locale senza rispettare le misure anti-contagio previste dalle norme in vigore.

Il caso è scoppiato nel pomeriggio sabato quando, a seguito di diverse segnalazioni, i carabinieri sono intervenuti sul posto e invitato tutti a uscire facendo chiudere il locale per 5 giorni e multando il titolare per inosservanza delle norme covid . Tutto è partito però da alcune foto e video diffuse online sui social da alcuni degli stessi partecipanti all’evento e che mostravano molti dei presenti mentre ballavano sulla pista piena del locale e anche sui tavoli, senza che nella discoteca venissero rispettate le misure anti-Covid.

“Era un evento innovativo che ricordava gli anni ‘80 e ‘90, quando si andava nei locali il sabato e la domenica pomeriggio. Un gruppo di persone purtroppo non ha rispettato le regole del protocollo Covid19 nonostante sia i titolari, sia gli addetti alla sicurezza, più volte li abbiano invitati a restare seduti, a non ballare e ad indossare la mascherina, mantenendo le distanze di sicurezza” spiegano dal locale, aggiungendo: “Taluni di questi hanno filmato e mandato in rete video scatenando l'ira dei presenti e successivamente delle forze dell'ordine poi intervenute per invitare giustamente a chiudere il locale e invitare gli ospiti ad uscire”. A chi fa presente che dalle immagini diffuse online si vedono persone ballare sui tavoli, dal locale rispondono: “Le persone che hanno fatto questo sono state mandate per distruggere la nostra immagine, cattiveria di chi odia il successo nazionale di un posto unico nel mondo”