Bagno notturno si trasforma in tragedia, Florina si tuffa in mare a Eraclea e non riemerge più Il dramma si consumato nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 agosto nelle acque davanti alla costa di Eraclea, in provincia di Venezia. La vittima dell’incidente è Florina Cerasela Gogu. La donna stava trascorrendo la serata con alcuni amici a Eracle Mare quando, intorno alla mezzanotte, tutti insieme hanno deciso di tuffarsi in mare per un bagno notturno.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una serata particolare da concludere con un bagno notturno in mare insieme agli amici ma in un attimo la piacevole serata si è trasformata in tragedia per una donna veneta di 46 anni, morta annegata senza riuscire più a riemergere. Il dramma si consumato nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 agosto nelle acque davanti alla costa di Eraclea, in provincia di Venezia. La vittima dell'incidente è Florina Cerasela Gogu, una 46enne di origine rumena ma residente nel Veneziano. La donna stava trascorrendo la serata con alcuni amici a Eracle Mare quando, intorno alla mezzanotte, tutti insieme hanno deciso di tuffarsi in mare per un bagno notturno.

Ai momenti di felicità e spensieratezza, però poco dopo si sono sostituiti attimi di angoscia e terrore. Durante il bagno infatti qualcuno del gruppo si è accorto che la donna mancava all'appello e ha avvertito gli altri. L'hanno cercata tutti insieme e urlato il suo nome per diversi minuti con la speranza che si fosse solo allontanata ma la 46enne non rispondeva ed è partita così la richiesta dei soccorsi.

Sul luogo indicato sono arrivati carabinieri e i vigili del fuoco con il reparto sommozzatori ed è stata allertata anche la capitaneria di porto ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Intorno alle tre, infatti, il corpo della 46enne è stato rinvenuto sulla battigia da alcuni soccorritori ma ormai senza vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e sul corpo probabilmente verrà disposta l'autopsia ma l'ipotesi privilegiata al momento sembra quella di un malore improvviso mentre faceva il bagno.