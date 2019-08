Dramma a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, dove il 25enne di origini macedoni Senior Bekiri ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto poco prima delle 20 lungo la strada provinciale 79. Il giovane era seduto sul lato passeggero, mentre alla guida c'era un 38enne del posto, M.V., rimasto leggermente ferito.

I due stavano procedendo in direzione mare quando, per cause ancora da accertare, all'uscita di una curva si sono schiantati contro un albero. Le condizioni del 25enne sono apparse subito disperate e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari, sopraggiunti sul posto, di salvargli la vita praticandogli un lungo massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’elicottero che lo avrebbe dovuto trasportare all’ospedale di Ancona. La dinamica dell’incidente sembra piuttosto chiara. L’Alfa 147 sulla quale i due si trovavano stava percorrendo la Provinciale quando, dopo essere uscita di strada, ha centrato un albero. Il conducente aveva bevuto prima di mettersi al volante: è infatti risultato positivo all’alcoltest. Per questo nella tarda serata di ieri è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale.

Senior Bekiri era di origine macedone, ma era un castignanese a tutti gli effetti visto che lì aveva i suoi più cari amici: "Gli volevamo bene perché era una brava persona – dicono alcuni di loro al Resto del Carlino –. Nessuno merita una fine del genere, ma lui ancor meno perché era un ragazzo a modo".