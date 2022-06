Arma in lutto, morto in incidente il luogotenente dei Carabinieri Lorenzo Mosto Un drammatico incidente stradale è costato la vita al Luogotenente dei Carabinieri Lorenzo Mosto, comandante della stazione dei Carabinieri di Fiorano.

A cura di Antonio Palma

Arma dei carabinieri in lutto oggi. Un drammatico incidente stradale è costato la vita al Luogotenente dei Carabinieri Lorenzo Mosto, comandante della stazione dei Carabinieri di Fiorano, in provincia di Modena. La tragedia nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, mentre il militare percorreva in sella alla sua motocicletta la strada provinciale 486, nella zona industriale di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia.

Il dramma si è consumato in pochi attimi all'altezza di un incrocio. Per motivi ancora tutti da accertare, la moto su cui viaggiava il sottufficiale dei carabinieri si è scontrata in modo violento contro un’auto con due persone a bordo. L'impatto pare sia stato laterale ma comunque violentissimo tanto da non lasciare scampo al 57enne Lorenzo Mosto.

A causa dell'impatto, il carabiniere è stato scaraventato con forza sull'asfalto ed è rimasto esanime. Inutili per lui i successivi soccorsi medici del 118 che ne hanno potuto accertare solo il decesso, probabilmente avvenuto sul colpo.

A causa della violenza dell'impatto sia la moto sia l'auto sono finite fuori strada, terminando la corsa in mezzo all’erba a lato della carreggiata. Feriti anche i sue occupanti dell'auto ma in maniera non grave. I due sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Sassuolo.

Sul luogo dell'incidente stradale, oltre ai soccorsi medici anche vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale Unione Tresinaro Secchia che si sono occupati dei rilievi del caso per ricostruire i fatti.

Lutto a Fiorano quando si è diffusa la notizia della morte del comandante della locale stazione dei carabinieri. L'amministrazione locale ha annunciato l'annullamento dello spettacolo previsto per stasera "Per rispetto al lutto che ha colpito la comunità fioranese".

Lorenzo Mosto, originario della provincia di Enna, viveva a Fiorano dal giugno del 1990 e dal 2005 aveva assunto il Comando della Stazione fioranese come maresciallo capo. Due anni fa era stato promosso a Luogotenente. Lascia la moglie e due figli.