Annuncia suicidio con video TikTok, scatta la segnalazione: la polizia la salva in stazione a Padova Protagonista della storia una 44enne che è stata poi avvicinata con cautela dagli stessi poliziotti e convinta a seguirli negli uffici della polizia in stazione.

A cura di Antonio Palma

Con un video su TikTok aveva manifestato chiare intenzioni suicide affermando che da lì a poco sarebbe uscita dalla propria abitazione e si sarebbe recata alla stazione ferroviaria. Fortunatamente, però, qualcuno si è accorto in tempo di quel messaggio drammatico affidato al proprio profilo social e lo ha segnalato alle forze dell’ordine che si sono subito attivate rintracciando infine la donna prima che potesse mettere in atto il suo intento autolesionista. È quanto accaduto lunedì scorso a Padova dove la donna è stata infine avvicinata e condotta via dagli agenti della polizia ferroviaria in stazione.

La donna era partita da Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove dopo il video su TikTok aveva preso un treno proprio per raggiungere il capoluogo di provincia. Parenti e amici, però, hanno segnalato tempestivamente il video alla polizia, spiegando il contenuto e il messaggio e così gli agenti della Polfer di Castelfranco Veneto si sono mobilitati segnalando il caso a tutti i colleghi. In Stazione a Padova, dove era diretto il treno, sono scattati così controlli a tappeto su tutti i convogli in arrivo da quella tratta ferroviaria e si è infine riusciti a individuare la donna segnalata. Protagonista della storia una 44enne che è stata poi avvicinata con cautela dagli stessi poliziotti e convinta a seguirli negli uffici della polizia in stazione. Qui la quarantaquattrenne ha atteso di essere affidata alle cure del personale sanitario del 118 che nel frattempo era stato allertato dagli stessi agenti ed è giunto in stazione per prendere in carico la donna.