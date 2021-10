Andrea non torna a casa, la moglie chiama i carabinieri: pizzaiolo 43enne trovato morto in strada Andrea Puddu, pizzaiolo 43enne di Sestu, nella città metropolitana di Cagliari, è stato trovato senza vita in strada dagli stessi militari dell’arma che lo stavano cercando dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto della moglie. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato vittima di un terribile incidente stradale.

A cura di Antonio Palma

Avrebbe dovuto tornare casa già da tempo quando la moglie si è accorta della sua assenza in piena notte, così quando la donna ha provato a contattarlo al telefono senza esito ha capito che qualcosa era accaduto e ha chiamato i carabinieri ma in quel momento purtroppo lui era già morto. Andrea Puddu, pizzaiolo 43enne di Sestu, nella città metropolitana di Cagliari, è stato trovato senza vita in strada dagli stessi militari dell’arma che lo stavano cercando dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto preoccupata della moglie. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato vittima di un terribile incidente stradale mentre era in sella alla sua motocicletta e stava rientrando a casa.

Nella serata di martedì Andrea Puddu aveva partecipato a una cena con amici ad Assemini e stava percorrendo una strada intercomunale che costeggia la Statale 13 quando, per motivi tutti da accertare, l’uomo è stato coinvolto in un drammatico incidente che gli è costato la vita. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte. La moglie del pizzaiolo ha chiamato il 112 segnalando che il 43enne non aveva fatto rientro a casa. Varie pattuglie quindi si sono messe alla ricerca dell’uomo percorrendo la zona e il tragitto che doveva effettuare il 43enne. Le ricerche si sono concentrate nella zona tra Uta ed Assemini, anche con l’ausilio dell'elicottero dell'Arma. Ricerche che purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi con la scoperta del corpo senza vita dell’uomo in una cunetta a bordo strada. A individuare il cadavere della vittima della sua moto a poca distanza sono stai proprio i militari dell'Elinucleo di Elmas. Sul luogo indicato sono subito arrivate le pattuglie dei carabinieri, ma ormai per il 43enne non c'era più nulla da fare.