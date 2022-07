Allerta Meteo mercoledì 6 luglio per maltempo e temporali: quattro regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani, mercoledì 6 luglio una allerta meteo gialla per temporali e maltempo in quattro regioni.

L'intensa ondata di caldo che ha investito l'Italia sta per finire e la Penisola nelle prossime ore vedrà le prime avvisaglie di questo cambiamento in atto con il maltempo, nuvolosità e temporali in aumento. Domani mercoledì 6 luglio, infatti è allerta meteo in quattro regioni. Le zone più interessate dal maltempo con intensi nubifragi saranno quelle dell’Appennino tosco-emiliano ma pioggia e nuvolosità riguarderanno anche altre zone del nord e del centro.

Allerta meteo gialla mercoledì 6 luglio in quattro regioni

Il Dipartimento della Protezione ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di mercoledì una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali su Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Basilicata.

Maltempo e allerta meteo mercoledì, i settori a rischio

Nel dettaglio, il bollettino nazionale di criticità e delle allerte meteo-idro indica per domani 6 luglio temporali diffusi al Nord già dalla serata di oggi, con rovesci anche in pianura. Da domani nuvolosità intensa sulle zone appenniniche e nelle regioni adriatiche con rovesci sui settori di Marche e Abruzzo. Piogge attese anche su Appenino molisano e della Basilicata. Temporali intensi invece fin dal mattino sull’Appennino tosco-emiliano. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, dunque valutata una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Basilicata. Valutata inoltre allerta gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 luglio

Le previsioni meteo di mercoledì 6 luglio indicano rovesci e temporali localmente anche intensi attesi nella notte e prime ore del mattino sulle zone pianeggianti di Lombardia, Veneto ed Emilia-romagna. Nuvolosità in aumento nel corso del giorno sull'appennino emiliano-romagnolo e sulla Liguria di levante con locali rovesci o temporali fino al tardo pomeriggio o prima serata. Nuvolosità intensa anche su tutto il settore appenninico e con pioggia attesa su quello toscano, marchigiano, abruzzese molisano, campano e della Basilicata. Prevalentemente sereno altrove.

Tutte le allerte meteo di mercoledì 6 luglio

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Lucca

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano