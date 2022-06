Allerta meteo domani giovedì 16 giugno per maltempo e temporali: le regioni a rischio La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per giovedì 16 giugno valutando per la giornata di domani una allerta meteo gialla in due regioni.

Nelle prossime ore il maltempo si sposterà gradualmente dal nord est dell'Italia verso il centro sud ma temporali e piogge persisteranno sulla Penisola anche nella giornata di domani su diversi settori del centro sud. Per questo il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per giovedì 16 giugno valutando per la giornata di domani una allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su diversi settori dell'Italia, in particolare lungo il tratto adriatico.

Domani 16 giugno allerta meteo gialla in due regioni:

Il bollettino delle allerte meteo-idro, sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, indica dunque per domani, giovedì 16 giugno, un allerta gialla in due regioni: una per ordinaria criticità per rischio temporali sul nord della Puglia e una per rischio idrogeologico su diversi settori dell'Abruzzo.

Nelle prossime ore però persisterà anche la precedente allerta meteo in Emilia Romagna, in particolare nel Ravennate, dove sono previste intense piogge dal tardo pomeriggio sera. "Non si escludono temporali di forte intensità su tutta la regione, più probabili sui settori emiliani occidentali nel corso del pomeriggio e sera, con possibili effetti e danni associati” recita l'allerta.

Le previsioni meteo per giovedì 16 giugno

Giovedì invece il tempo migliorerà al nord con alternanza tra sole e nuvole solo sulle zone alpine e prealpine. Rovesci e temporali invece già dal mattino su coste marchigiane ed abruzzesi su Molise, Appennino campano e porzione più settentrionale della Puglia. Il tempo sarà in rapido miglioramento sulle aree costiere e immediato entroterra mentre temporali sparsi persisteranno invece nel pomeriggio sul settore appenninico del centro sud estendendosi anche ai rilievi siciliani.

Tutte le allerte meteo di giovedì 16 giugno

Tutte le criticità meteo, idrogeologiche e idrauliche sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Ecco tutte le allerte meteo di domani 16 giugno:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano